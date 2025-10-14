Üzenet Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: Trump a békecsúcson rúgta be Orbán Viktor kampányát

onald Trump nemcsak meghívta, de a tegnapi békecsúcson tartott beszédében külön is méltatta Orbán Viktort. Az amerikai elnök egyértelművé tette: a magyar miniszterelnököt tartja a béke legfontosabb európai szövetségesének, és biztos benne, hogy a támogatásával jövőre is győzni fog.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.