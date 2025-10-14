Keresés

Üzenet Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: Trump a békecsúcson rúgta be Orbán Viktor kampányát

2025. október 14., kedd 19:10 | Hír TV
támogatás kampány USA Híradó Orbán Viktor választás Brüsszel Donald Trump békecsúcs

onald Trump nemcsak meghívta, de a tegnapi békecsúcson tartott beszédében külön is méltatta Orbán Viktort. Az amerikai elnök egyértelművé tette: a magyar miniszterelnököt tartja a béke legfontosabb európai szövetségesének, és biztos benne, hogy a támogatásával jövőre is győzni fog.

  • Üzenet Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: Trump a békecsúcson rúgta be Orbán Viktor kampányát

