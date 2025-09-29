Komment - Továbbra is jelöltek nélkül kampányol a Tisza + videó
2025. szeptember 29., hétfő 19:00
| Hír TV
Tovább húzza 106 jelöltje bemutatását Magyar Péter, most épp novemberre ígérte, hogy megismerheti őket a nagyközönség. A Tisza-vezér azt mondja, több ezer jelentkező közül kell választaniuk, ám az idő múlásával ez egyre kevésbé hihető.
Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.
Ma este feltárjuk a Szőlő utcai rágalomhadjárat minden részletét, és tényekkel cáfoljuk az alaptalan vádakat! Kivesézzük a botrány egyik kulcsszereplője, Káncz Csaba pályafutását, majd bemutatjuk, hogyan próbálja most az ellenzéki sajtó változtatni a retorikáján a makacs fejlemények után.