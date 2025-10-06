Mocskos Fidesz és bántalmazás: Ezt hozta a Juhász Péterért szervezett tüntetés + videó

Egyre agresszívabb a tiszás ellenzék: Aranyosi Péter humorista tudatlannak nevezte, majd agresszívan ellökte Varga Ádám újságírót. A Juhász Péterért szervezett demonstráción ráadásul csakúgy záporoztak a válogatott káromkodások, zúgott a „mocskos Fidesz”, noha a magát felszívó Puzsér Róbertéknek mindössze egy-két ezer embert sikerült összeterelnie. Ereszt az ellenzéki lufi? – Parázs vita a Kommentben!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment
Műsorunk a hét legfontosabb politikai és gazdasági eseményeit elemzi: Vendégeinkkel vitatjuk meg Orbán Viktor koppenhágai EU-csúcs harcát. A gazdasági fronton a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége jelenti a nagy nyereséget. Végül a Tisza Világ applikáció adatvédelmi aggályait vizsgáljuk, melyek a felhasználók legszemélyesebb adataihoz is hozzáférnek. - Komment