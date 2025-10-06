Mocskos Fidesz és bántalmazás: Ezt hozta a Juhász Péterért szervezett tüntetés + videó

Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó

Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment