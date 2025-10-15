Lefújhatják a nagy castingot: Elmaradhat a tiszás előválasztás, mert nincs elég kólásdoboz? - Komment
Megosztás itt:
2025. október 15., szerda 19:10
| Hír TV
Lefújhatják a nagy dérrel-dúrral beharangozott tiszás előválasztást – erről is szó lesz a Komment című műsorban. A belső dokumentumok szerint a párt súlyos szervezeti válságban van, a káoszt pedig manipulált kutatásokkal próbálják leplezni. Kattintson a botrány részleteiért, amiről a Tisza Párt mélyen hallgat!
Vendégeink:
Mesterházy Attila - Szocialisták és Demokraták elnöke
Kovács Balázs Norbert - Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz
Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.