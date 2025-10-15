Lefújhatják a nagy castingot: Elmaradhat a tiszás előválasztás, mert nincs elég kólásdoboz? - Komment

A Városháza fekete lyukja: itt a Budapest Brand botrány + videó

Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó

Nem is szakértő? Kiderült, hogy ki bujkál a Testbeszéd csatorna mögött + videó

Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek

Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt

Drogellenes konferenciát tartottak Debrecenben. Az igazságügyi minisztérum államtitkár arról beszélt, hogy a jövőben a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen.

Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.