Koppenhága ketrecharc: hogyan védi Orbán Viktor a magyar érdekeket? + videó

Így vélekedik a magyarok többsége Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről + videó

Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Jim Carrey kanadai-amerikai filmszínész veheti át a César-életműdíjat az 51. César-gálán február 27-én Párizsban - jelentette be szerdán a francia filmakadémia.

Magyar Péter ismét a kritikusainak esett, miután a Fővárosi Törvényszék elutasította az Index elleni keresetét. A Tisza Párt elnöke a bírósági döntést a "legrosszabb pártállami diktatúrabeli időket" idézőnek nevezte. A per oka egy kiszivárgott dokumentum volt, amely a párt többkulcsos jövedelemadó bevezetését javasolta.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.