Koppenhága ketrecharc: hogyan védi Orbán Viktor a magyar érdekeket? + videó
2025. október 01., szerda 19:10
| Hír TV
Műsorunk a hét legfontosabb politikai és gazdasági eseményeit elemzi: Vendégeinkkel vitatjuk meg Orbán Viktor koppenhágai EU-csúcs harcát. A gazdasági fronton a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége jelenti a nagy nyereséget. Végül a Tisza Világ applikáció adatvédelmi aggályait vizsgáljuk, melyek a felhasználók legszemélyesebb adataihoz is hozzáférnek. - Komment
Vendégek:
Molnár Zsolt - az MSZP országgyűlési képviselője
Siklósi Péter - a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő
Magyar Péter ismét a kritikusainak esett, miután a Fővárosi Törvényszék elutasította az Index elleni keresetét. A Tisza Párt elnöke a bírósági döntést a "legrosszabb pártállami diktatúrabeli időket" idézőnek nevezte. A per oka egy kiszivárgott dokumentum volt, amely a párt többkulcsos jövedelemadó bevezetését javasolta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Tovább húzza 106 jelöltje bemutatását Magyar Péter, most épp novemberre ígérte, hogy megismerheti őket a nagyközönség. A Tisza-vezér azt mondja, több ezer jelentkező közül kell választaniuk, ám az idő múlásával ez egyre kevésbé hihető.
Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.