Koppenhága ketrecharc: hogyan védi Orbán Viktor a magyar érdekeket? + videó

2025. október 01., szerda 19:10 | Hír TV

Műsorunk a hét legfontosabb politikai és gazdasági eseményeit elemzi: Vendégeinkkel vitatjuk meg Orbán Viktor koppenhágai EU-csúcs harcát. A gazdasági fronton a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége jelenti a nagy nyereséget. Végül a Tisza Világ applikáció adatvédelmi aggályait vizsgáljuk, melyek a felhasználók legszemélyesebb adataihoz is hozzáférnek. - Komment

  Koppenhága ketrecharc: hogyan védi Orbán Viktor a magyar érdekeket? + videó

 Vendégek:

  • Molnár Zsolt - az MSZP országgyűlési képviselője
  • Siklósi Péter - a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
  • Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő
  • Czuczor Gergely - a Budaörsi Fidesz elnöke

Kapcsolódó tartalmak

