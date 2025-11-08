Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó
2025. november 08., szombat 18:50
| Hír TV
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
