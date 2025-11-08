Keresés

Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

2025. november 08., szombat 18:50 | Hír TV

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!

Vendégek: 

  • Skrabski Fruzsina - filmrendező, producer, forgatókönyvíró, újságíró
  • Trencséni Dávid - újságíró
  • Siklósi Péter - kutatócsoport-koordinátor, vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet
  • Kóczián Péter - újságíró

Figyelem: 7 biztos jel, hogy a telefonján kémkednek

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Schumacher rápirított a fiára, miután az eljegyezte magyar szerelmét

Durva balesetet okozott egy versenyző Audi az Árpád-hídon

Versidézetkvíz: emlékszel még, ki írta ezeket a sorokat? Kiderül, mennyit felejtettél az irodalomórákból

„Pofára estek" – Németh Balázs visszavágott a liberális sajtónak a washingtoni találkozó után

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Termékvisszahívás: akár agyhártyagyulladást is okozhat a népszerű termék

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump – Orbán csúcsól + videó

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból" + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Washingtonban + videó
2
A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó
3
Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei + videó
4
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
5
A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó
6
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
7
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
8
Vezércikk - Donald Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozója – elemzés + videó
9
„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert
10
Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump – Orbán csúcsól + videó

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Komment - Történelmi találkozó Washingtonban  + videó

Komment - Történelmi találkozó Washingtonban  + videó

 A magyar delegáció már Washingtonban van, Donald Trump és Orbán Viktor találkozója azonban nem csak magyar viszonylatban kulcsfontosságú, az Európai Uniós külpolitikára is hatással lehet. Az esemény minden aspektusáról beszélgetünk. Kattintson!
