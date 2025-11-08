Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert

A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Elfogták! Késsel a kezében mászott be egy körözött bűnöző egy óvoda udvarára. A kocsijában drog és szamurájkard volt. A TEK fogta el.

Magyar Nemzet podcast: Fekete Rajmund szerint Magyarország "felkerült a világpolitikai térképre" az Orbán–Trump csúcs után. Történelmi siker a rezsicsökkentés védelme.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Komment - Történelmi találkozó Washingtonban + videó A magyar delegáció már Washingtonban van, Donald Trump és Orbán Viktor találkozója azonban nem csak magyar viszonylatban kulcsfontosságú, az Európai Uniós külpolitikára is hatással lehet. Az esemény minden aspektusáról beszélgetünk. Kattintson!