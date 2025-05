Komment – VOKS 2025: A magyarok már döntöttek! + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

VOKS 2025: A magyarok már döntöttek!

Több mint 1,2 millió ember nyilvánította ki véleményét Ukrajna EU-csatlakozásáról – most már online is szavazhatunk. Mindeközben a felmérések is azt mutatják, a magyarok nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.

Aranyosi Péter “gyilkos humora”

A baloldal kedvenc humoristája Orbán Viktor felrobbantásáról fantáziált, sortüzet emlegetett és a cigányságot gúnyolta a Partizánban – Gyilkos humor, vagy politikai indulatkeltés? Már régen túl a jóízlés határán, de meddig tűrjük a gyűlöletbeszédet?

Az adás vendégei:

Trencséni Dávid újságíró

Kacsoh Dániel a Mandiner Főszerkesztő-helyettese,

Lánczi Richárd az Alfahír és az N1Tv főszerkesztője

Varga Ádám youtuber

Teljes adás: