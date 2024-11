Komment - Véghajrában az amerikai elnökválasztás + videó

Megosztás itt:

Vendégek:

Palóc André - vezető elemző, Századvég

Huth Gergely - főszerkesztő, Pestisracok.hu

Pék Szabolcs - elemző, Iránytű Intézet

Ember Zoltán Levente - politikai elemző, Iránytű Intézet

A csatatér államokon és az utolsó pillanatos szavazókon sok múlhat az Egyesült Államok új elnökét illetően, a választás végeredményére azonban még napokig várhatunk. A kampányban több merényletkísérlet, csalás és befolyásolás gyanúja is felmerült, de rendhagyó módon kommunikált az amerikai média is a jelöltek kampányára. A végeredmény előre megjósolhatatlan, ami biztos: az egész világ feszülten figyeli az események alakulását. Huth Gergely szerint polgárháborús helyzet kialakulásától is lehet tartani. Aztán, Brüsszel fizetési felszólítást küldött Magyarországnak a menekültügyi szabályok állítólagos áthágása miatt - vajon létezik-e konszenzus az ügyben, vagy színtisztán politikai alapon nyugszik a nyomásgyakorlás? És végül - a hágai bíróságot megrázta a szexuális zaklatás botránya, vajon milyen hatással van ez a bírói hivatás fedhetetlenségére?

Teljes adás: