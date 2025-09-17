Keresés

Komment – Van-e helye a közéletben Magyar Péter „fegyverhordozójának”? + videó

2025. szeptember 17., szerda 18:51 | HírTV
erőszak fegyverviselés Ruszin-Szendi Romulusz Komment

Ruszin-Szendi Romulusz egyre nagyobb tehertétel Magyar Péternek - így vélekednek a szakértők. Újságírók lökdösése után most egy lakossági fórumon fegyverrel az oldalán jelent meg. A témában a Komment vendégei is véleményt mondtak. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Van-e helye a közéletben Magyar Péter „fegyverhordozójának”? + videó

A tartalomból: 

  • Hiába próbálta (az általuk oly kevésre tartott) sajtó kimosdatni őket a kalamajkából, mára mindkét szereplő elárulta, tényleg pisztollyal érkezett a politikus a saját szavazóihoz a találkozóra. Van-e egy ilyen embernek keresnivalója a közéletben?
  • Óriási lyukra futott a 444 Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya ügyében.

Vendégeink: 

  • Veres Gábor - újságíró
  • Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1Tv főszerkesztője
  • Huth Gergelyt - főszerkesztő, Pesti Srácok
  • Kovács Balázs Norbert - elnök, VI. kerületi Fidesz

Teljes adás: 

 

