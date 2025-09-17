Komment – Van-e helye a közéletben Magyar Péter „fegyverhordozójának”? + videó

A tartalomból:
- Hiába próbálta (az általuk oly kevésre tartott) sajtó kimosdatni őket a kalamajkából, mára mindkét szereplő elárulta, tényleg pisztollyal érkezett a politikus a saját szavazóihoz a találkozóra. Van-e egy ilyen embernek keresnivalója a közéletben?
- Óriási lyukra futott a 444 Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya ügyében.
Vendégeink:
- Veres Gábor - újságíró
- Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1Tv főszerkesztője
- Huth Gergelyt - főszerkesztő, Pesti Srácok
- Kovács Balázs Norbert - elnök, VI. kerületi Fidesz
Teljes adás: