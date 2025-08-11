Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment - Vagyonelszámoltatás: blöff vagy politikai program? + videó

2025. augusztus 11., hétfő 19:00 | Hír TV

Mindenkit elszámoltatna a vagyonáról Magyar Péter, ám, ha az ő pénzügyei kerülnek szóba, akkor azt mondja, hogy senkinek semmi köze hozzá.

  • Komment - Vagyonelszámoltatás: blöff vagy politikai program? + videó

Aztán egy másik tiszás hangulatkeltés: ezúttal a fehérvári kórházat próbálják lejáratni, elmondjuk, hogy mi történt pontosan a szülészeten. Tovább gyűrűzik a Fleck-botrány: a jogász kijelentette, ma sem fogalmazna másképp a köztársasági elnök megzsarolásával kapcsolatban. Végül, pénteken jön a nagy Trump-Putyin találkozó, mutatunk mindent, amit eddig tudni lehet.

 Vendégeink:  

  • Lánczi Richárd, az Alfahír és a N1TV főszerkesztője
  • Lukács Adorján, elemző
  • Árpási Bence, a Népszava újságírója
  • Kovács András, a Mandiner újságírója

További híreink

Csősz Boglárka kitálalt volt férjéről, mindent elmondott

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Megvolt a nagy igen! Íme az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről

Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Összeházasodtak! Mutatjuk a képeket Curtis és Judie esküvőjéről

Több változás a Ferencvárosnál a Bl-ben, két magyar játékos örülhet

Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó

Európa-bajnok támadóval erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

További híreink

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre agresszívabban viselkednek a Tisza Párt szimpatizánsai + videó
2
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
3
Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó
4
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
5
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
6
Újabb botrány rántja Starmer pártját a mélybe
7
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
8
Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó
9
Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó
10
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Komment - Magyar Péter a gyűlöletet monopolizálta + videó

Komment - Magyar Péter a gyűlöletet monopolizálta + videó

 Feljelentést tett Lánczi Tamás Fleck Zoltán ügyében! Az ELTE-n tanító jogász a Tisza Párt rendezvényen úgy fogalmazott: nem kormányváltás kell, hanem forradalom, majd hozzátette, nyomást kell gyakorolni a köztársasági elnökre, zsarolással és fenyegetéssel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!