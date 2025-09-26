Komment - Vádaskodás bizonyítékok nélkül: Horn Gábor és Arató Gergely elismerte a tévedést Semjén Zsolt ügyében! + videó

Vége a vitának! - Roszatom a Európai Bírósági ítéletről: a PAKS II. egyetlen másodpercre sem állt meg

A Roszatom Moszkvában válaszolt a magyar újságíróknak az Európai Bíróság ítéletére. Szijjártó Péter álláspontját erősítve a vezérhelyettes kijelentette: a projekt aktívan halad előre. Már gyártják a reaktortartályokat, és a nukleáris hatóság engedélye után két hónapon belül öntik az első betont, ami atomreaktorrá minősíti a területet!