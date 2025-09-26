Keresés

Komment - Vádaskodás bizonyítékok nélkül: Horn Gábor és Arató Gergely elismerte a tévedést Semjén Zsolt ügyében! + videó

2025. szeptember 26., péntek 19:00 | Hír TV

Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.

  • Komment - Vádaskodás bizonyítékok nélkül: Horn Gábor és Arató Gergely elismerte a tévedést Semjén Zsolt ügyében! + videó

Vendégeink:

  • Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
  • Móna Márk - újságíró, Mandiner
  • Z. Kárpát Dániel - alelnök, Jobbik
  • Szanyi Tibor - elnök, ISZOMM

 Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

