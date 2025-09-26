Komment - Vádaskodás bizonyítékok nélkül: Horn Gábor és Arató Gergely elismerte a tévedést Semjén Zsolt ügyében! + videó
2025. szeptember 26., péntek 19:00
| Hír TV
Hatalmas fordulat a Szőlő utcai ügyben! A legtöbb ellenzéki médium és megmondóember kénytelen volt visszavonulót fújni, miután bizonyítékok híján vádolták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Arató Gergely már beismerte a hírbe hozást, Horn Gábor pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja a vádakat.
Vendégeink:
Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
A Roszatom Moszkvában válaszolt a magyar újságíróknak az Európai Bíróság ítéletére. Szijjártó Péter álláspontját erősítve a vezérhelyettes kijelentette: a projekt aktívan halad előre. Már gyártják a reaktortartályokat, és a nukleáris hatóság engedélye után két hónapon belül öntik az első betont, ami atomreaktorrá minősíti a területet!
Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ma este feltárjuk a Szőlő utcai rágalomhadjárat minden részletét, és tényekkel cáfoljuk az alaptalan vádakat! Kivesézzük a botrány egyik kulcsszereplője, Káncz Csaba pályafutását, majd bemutatjuk, hogyan próbálja most az ellenzéki sajtó változtatni a retorikáján a makacs fejlemények után.