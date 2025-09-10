Komment - Ursula Von Der Leyen harcba hívta Európát + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 10., szerda 19:00
| Hír TV
Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután körülbelül egy tucatnyi orosz drón megsértette az ország légterét. Élesítették a Nato 4-es cikkelyét, miközben az oroszok cáfolják, hogy az ő rakétáik lettek volna. A kérdés, hogy Mit üzen ez?
Orbán Viktor szerint az Európai Unió elhibázott migrációs politikájának következménye, hogy Olaszországban magyar turistalányokat erőszakolt meg egy migráns - ezt emelték ki a magyar miniszterelnök bejegyzéséből a helyi lapok. Jánosi Dalma jelentkezett Rómából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A köztévé riporterének felakasztására buzdítottak a Tisza Párt hívei a kötcsei pártrendezvényen, és ez csak egy a sok, újságírókat ért attrocitások közül. A Magyar Médiaszövetség élesen elítélte a sajtómunkások elleni uszítást, egyben erősebb rendőri fellépést szorgalmaz.. Brüsszel hallgat, ahogy Magyar Péter is.