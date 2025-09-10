Komment - Ursula Von Der Leyen harcba hívta Európát + videó

Komment - Rendőri fellépést kér a Médiaszövetség az újságírók védelmében + videó

A köztévé riporterének felakasztására buzdítottak a Tisza Párt hívei a kötcsei pártrendezvényen, és ez csak egy a sok, újságírókat ért attrocitások közül. A Magyar Médiaszövetség élesen elítélte a sajtómunkások elleni uszítást, egyben erősebb rendőri fellépést szorgalmaz.. Brüsszel hallgat, ahogy Magyar Péter is.