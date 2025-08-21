Keresés

Komment – Ünneplők vs. hivatásos fanyalgók + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Ünneplők vs. hivatásos fanyalgók + videó

A tartalomból:

Lezárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, az estét hatalmas tűzijáték zárta. A legtöbben ünnepeltek, de most is voltak fanyalgók, hivatásos rosszkedvűek - megbeszéltük, hogy mi nem tetszett nekik. Rakétatámadás érte Munkácsot, Sulyok Tamás köztársasági elnök elsőként reagált - a bejegyzés nagy port vert fel a liberális körében, mutattuk, hogy mi okozta a virtuális turbulenciát. Végül itt a sokkoló eredmény: az utóbbi napok sorozatos busztüzei után a kormányhivatal is megvizsgálta a járműveket és életveszély miatt minden ötödiket kivonta a forgalomból. 

 

Az adás vendégei:

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa, újságíró

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu újságíró-riportere  

Teljes adás:

