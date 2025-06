Komment – Ukrajna még korábban az unióban?  + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Brüsszel a korábbi terveknél is korábban, már 2029-ben, azaz mindössze négy év múlva felvenné Ukrajnát az unióba! A bővítési biztos ezer embert állított rá a feladatra, addig pedig megnyitná a belső piacokat és más kedvezményeket is adna a háborúban álló országnak – egyebek között erről beszélgetünk vendégeinkkel a Kommentben. De szó esik arról is, hogy a kormány tárgyalódelegációt állított a főváros költségvetésének átvizsgálásra! A cél, hogy a kormány segítségével Budapest elkerülje az anyagi csődöt. És végül, szabad-e pellengérre állítani politikusok nem közszereplő, kiskorú gyerekeit – ezt is megvitatjuk.

Az adás vendégei:

Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1Tv főszerkesztője

Erdélyi Rezső Krisztián - a Nézőpont Intézet elemzője

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Kőházy Ferenc, FankaDeli - előadó

A teljes adás: