Komment – Trump-Putyin találkozó: Budapesten a világ szeme + videó

A tartalomból:
Trump és Putyin a diplomáciai sztratoszférába lövi Orbánt - így vélekedik a 444.hu az amerikai és az orosz elnök magyarországi találkozásáról. Hogy mit jelent ez, és mit gondoltak erről vendégeim, kiderült. De nem mehettünk el amellett sem szó nélkül, hogy Kéri László szerint: Magyar Péter maga Jézus Krisztus. És ha tényleg az, lehet, hogy tényleg ő intézte, hogy a világ két vezető politikusa Budapestre látogasson.
Az adás vendégei:
Szabó László - kommunikációs szakember, producer
Horváth Tamás - főszerkesztő, Magyar Jelen
Szanyi Tibor - elnök, ISZOMM
Sarkadi-Illyés Csaba - újságíró, Economx, az Öt.hu állandó szerzője
Teljes adás: