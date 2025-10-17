Komment – Trump-Putyin találkozó: Budapesten a világ szeme + videó

Megosztás itt:

Trump és Putyin a diplomáciai sztratoszférába lövi Orbánt - így vélekedik a 444.hu az amerikai és az orosz elnök magyarországi találkozásáról. Hogy mit jelent ez, és mit gondoltak erről vendégeim, kiderült. De nem mehettünk el amellett sem szó nélkül, hogy Kéri László szerint: Magyar Péter maga Jézus Krisztus. És ha tényleg az, lehet, hogy tényleg ő intézte, hogy a világ két vezető politikusa Budapestre látogasson.

Az adás vendégei:

Szabó László - kommunikációs szakember, producer

Horváth Tamás - főszerkesztő, Magyar Jelen

Szanyi Tibor - elnök, ISZOMM

Sarkadi-Illyés Csaba - újságíró, Economx, az Öt.hu állandó szerzője

