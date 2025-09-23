Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment – Tarr Zoltán nyilatkozatai értelmezhetetlenek + videó

2025. szeptember 23., kedd 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Tarr Zoltán nyilatkozatai értelmezhetetlenek + videó

A tartalomból:

Egyelőre nem veszik el sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára sem Ilaria Salis mentelmi jogát. Ki-kit mentett ki az Európai Parlamentben, és végleges-e ez a döntés?

"Érdemes volna szakítani az aranyhal-memóriával" - erre hívja fel a figyelmet Schiffer András az előző választási ciklusokban mért közvélemény-kutatások kapcsán.

 

Az adás vendégei:

 Kovács Balázs Norbert - elnök, VI. kerületi Fidesz

Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ

Halkó Petra - vezető elemző, XXI. Század Intézet

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

 

Teljes adás:

További híreink

Szenzáció Sümegen: ritka őslénytani leletre bukkantak

Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

Most kaptuk a rendkívüli hírt: lezuhant a repülőgépe, meghalt a rajongott műsorvezető

Marco Rossi: a családomat és engem is megfenyegettek

A Mars belép a Skorpió jegyébe: 4 csillagjegynek hatalmas teremtő erőt hoz

Az univerzum legnagyobb rejtélye: mi lehet a világegyetem határain túl?

Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

Keddi sportműsor: kupameccsek Angliában és Olaszországban

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

További híreink

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit
2
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett
3
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
4
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
5
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
6
Brutális számok - Orbán Viktor: 50 ezer új álláshely jön létre, de van egy meglepetés is
7
Megállt az élet a Keletiben! - Ezt tette a flashmob a megdöbbent utasokkal + videó
8
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
9
Vezércikk - Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción + videó
10
Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit tagadott + videó

Legfrissebb híreink

Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó

Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó

 Az illegális bevándorlók nyíltan rátámadtak a Hír TV stábjára, akik éppen a migrációs helyzetről forgattak. Ez a brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!