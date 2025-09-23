Komment – Tarr Zoltán nyilatkozatai értelmezhetetlenek + videó

A tartalomból:
Egyelőre nem veszik el sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára sem Ilaria Salis mentelmi jogát. Ki-kit mentett ki az Európai Parlamentben, és végleges-e ez a döntés?
"Érdemes volna szakítani az aranyhal-memóriával" - erre hívja fel a figyelmet Schiffer András az előző választási ciklusokban mért közvélemény-kutatások kapcsán.
Az adás vendégei:
Kovács Balázs Norbert - elnök, VI. kerületi Fidesz
Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ
Halkó Petra - vezető elemző, XXI. Század Intézet
Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP
Teljes adás: