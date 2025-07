Komment - Szanyi Tibor: Ez minden volt, csak kongresszus nem + videó

Megosztás itt:

Szanyi Tibor arról, hogy még mindig nem mutatták be a Tisza 106 egyéni jelöltjét a kongresszuson sem:

A politikában előfordul az, hogy egy jelölt hülye. Tulajdonképpen ha sok kis hülye jön össze, az összességében egy nagy hülyévé is össze tud állni, ami azért a pártvezetés szempontjából nem túl nyerő dolog. Tehát ha kígyót békát elkezdenek mondani a jelöltek az is baj, ha pedig nem mondanak semmit, akkor senki nem fogja tudni, hogy kiről van szó, tehát az is baj. És akkor beáll az, hogy akkor indítsunk egy széklábat, egy asztallábat, egy műlábat és akkor tök némán meg tudják nyerni a körzeteket, gondolhatja a pártvezetés. Pártvezetés szempontjából azt kell, hogy mondjam: igen kockázatos buli lesz!

Vendégeink: