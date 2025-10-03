Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó

Elszólta magát a Tisza Párt: brutális üzenet a magyar gazdáknak – „miért vagyunk ilyen balfácánok, Ukrajna ezerszer jobb!” + videó

Raskó György és Tarr Zoltán keményen beleszálltak a magyar mezőgazdaságba! A Tisza Párt agrárszakértője szerint a magyar gazdák "balfácánok", az alelnök pedig kijelentette. Ukrajnával nem érdemes versenyezni, ők "ezerszer jobban csinálják". A kritika mögött megszorítások és támogatáscsökkentés sejlik. A MAGOSZ elnöke szerint akár 45 százalékkal is csökkenhet az agrártámogatás. Vajon a Tisza Párt valóban a magyar gazdák tönkretételére készül? Elindult az agrárbeszélgetés, ami politikai háborúvá fajulhat.