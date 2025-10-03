Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó
2025. október 03., péntek 19:15
| Hír TV
Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment
Vendégeink:
Farkas Vajk - az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője
Szabó László - kommunikációs szakember, producer
Hegyi Gyula - az MSZP tagja
Szakács László - alapító, Szocialisták és Demokraták
Raskó György és Tarr Zoltán keményen beleszálltak a magyar mezőgazdaságba! A Tisza Párt agrárszakértője szerint a magyar gazdák "balfácánok", az alelnök pedig kijelentette. Ukrajnával nem érdemes versenyezni, ők "ezerszer jobban csinálják". A kritika mögött megszorítások és támogatáscsökkentés sejlik. A MAGOSZ elnöke szerint akár 45 százalékkal is csökkenhet az agrártámogatás. Vajon a Tisza Párt valóban a magyar gazdák tönkretételére készül? Elindult az agrárbeszélgetés, ami politikai háborúvá fajulhat.
Megdöbbentő életút, a brit állami egészségügyi szolgálatnál dolgozó ápolónő most a Canterbury érseke székbe ül! Sarah Mullally az a vallási vezető, akinek kinevezése a XVI. század óta fennálló anglikán hagyományokat dönti meg. Ez az női vezető hivatalosan is a III. Károly király által fémjelzett angol államegyház élére kerül. Hogyan lehetséges az, hogy egy egészségügyi szakember lett az anglikán egyház új irányítója?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Műsorunk a hét legfontosabb politikai és gazdasági eseményeit elemzi: Vendégeinkkel vitatjuk meg Orbán Viktor koppenhágai EU-csúcs harcát. A gazdasági fronton a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége jelenti a nagy nyereséget. Végül a Tisza Világ applikáció adatvédelmi aggályait vizsgáljuk, melyek a felhasználók legszemélyesebb adataihoz is hozzáférnek. - Komment