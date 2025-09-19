Keresés

Komment – Ruszin-Szendi botránya Magyar Pétert is magával ránthatja + videó

2025. szeptember 19., péntek 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • Komment – Ruszin-Szendi botránya Magyar Pétert is magával ránthatja + videó

A tartalomból:

 Búcsú a fegyverektől - legkésőbb jövő áprilisban. Kemény üzenetet küldött a miniszterelnök a Tisza Pártnak.

Közben ismét káosz tombol Franciaországban, sorozatos tüntetések, és sztrájkok kezdődtek az országban, a franciák nem kérnek a megszorításokból.

Van-e helye a politikának az iskolákban és mit üzennek az iskolaudvarok?

 

Az adás vendégei:

 Balatoni Katalin - miniszterelnöki biztos

Hidas Dóra - alelnök, Fidelitas

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő

Teljes adás:

