Komment – Ruszin-Szendi botránya Magyar Pétert is magával ránthatja + videó

Búcsú a fegyverektől - legkésőbb jövő áprilisban. Kemény üzenetet küldött a miniszterelnök a Tisza Pártnak.

Közben ismét káosz tombol Franciaországban, sorozatos tüntetések, és sztrájkok kezdődtek az országban, a franciák nem kérnek a megszorításokból.

Van-e helye a politikának az iskolákban és mit üzennek az iskolaudvarok?

Az adás vendégei:

Balatoni Katalin - miniszterelnöki biztos

Hidas Dóra - alelnök, Fidelitas

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő

Teljes adás: