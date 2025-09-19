Komment – Ruszin-Szendi botránya Magyar Pétert is magával ránthatja + videó

A tartalomból:
Búcsú a fegyverektől - legkésőbb jövő áprilisban. Kemény üzenetet küldött a miniszterelnök a Tisza Pártnak.
Közben ismét káosz tombol Franciaországban, sorozatos tüntetések, és sztrájkok kezdődtek az országban, a franciák nem kérnek a megszorításokból.
Van-e helye a politikának az iskolákban és mit üzennek az iskolaudvarok?
Az adás vendégei:
Balatoni Katalin - miniszterelnöki biztos
Hidas Dóra - alelnök, Fidelitas
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő
Teljes adás: