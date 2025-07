Komment – Rossz napja volt a rappereknek + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

A mai Kommentben megbeszéljük, hogy megszünteti az együttműködést Majkával az egyik legnagyobb magyar telekommunikációs cég. A ONE Magyarország szerint a rapper egy hétvégi fellépésén erőszakot ábrázolt a színpadon, illetve legutóbbi közéleti megnyilvánulásai nem állnak összhangban a cég filozófiájával. Aztán a kormány kitiltotta Magyarországról a terroristákat éltető ír rapzenekart. A Kneecap az augusztusi Sziget Fesztiválon lépett volna fel, de a tiltás értelmében 3 évig nem utazhatnak be Magyarországra. Aztán beszélünk arról is, hogy Karácsony Gergely gyanúsított lett a pride miatt, illetve, hogy egy expornós után újabb furcsa figura, ezúttal egy hivatásától végleg eltiltott egykori sztárügyvéd bukkant fel a Tisza Párt mellett.

Az adás vendégei:

Baka F. Zoltán - Della podcast szerkesztő-műsorvezető

Forgács István - romaügyi szakértő

Varga Etele - szociológus-közgazdász

Borbély Beáta - a Nézőpont Intézet elemzője

A teljes adás: