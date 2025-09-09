Komment - Rendőri fellépést kér a Médiaszövetség az újságírók védelmében + videó
2025. szeptember 09., kedd 19:00
| Hír TV
A köztévé riporterének felakasztására buzdítottak a Tisza Párt hívei a kötcsei pártrendezvényen, és ez csak egy a sok, újságírókat ért attrocitások közül. A Magyar Médiaszövetség élesen elítélte a sajtómunkások elleni uszítást, egyben erősebb rendőri fellépést szorgalmaz.. Brüsszel hallgat, ahogy Magyar Péter is.
Vendégeink:
Lattmann Tamás - nemzetközi jogász
Bokor Gábor - újságíró, Mandiner
Árpási Bence - újságíró, Népszava
Szűcs Gábor - elemző, Alapjogokért Központ, a Megafon tagja
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.