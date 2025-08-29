Komment - Rendhagyó helyszín és kivételes témák: A Tranzit fesztiválról jelentkezünk + videó

A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!
Nem ártana magába szállnia az ellenzéki pártoknak - erről beszélt Mellár Tamás, aki néhány napja bejelentette: visszalép a Tisza Párt javára és nem indul a jövő évi választáson. Ami érdekes, hogy saját pártjába is rúgott egyet: szerinte óriási tévedés Karácsony Gergelynek azt gondolnia, hogy az idei Pride-ra miatta vonult ki többezres tömeg.
A Nézőpont Intézet legfrisebb felmérése szerint a Fidesz-KDNP megnyerte a nyarat és növelte előnyét a Tisza Párttal szemben, a DK valószínűleg nem jutna be a parlamentbe, a Mi Hazánk és a Kutyapárt pedig éppenhogy.
Háromkulcsos adórendszert vezetne be a Tisza Párt kormányra kerülése esetén - erről árulkodik egy, az Index birtokába került belső dokumentum. Terveik szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is a 22 százalékos adósávba esne.