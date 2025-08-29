Komment - Rendhagyó helyszín és kivételes témák: A Tranzit fesztiválról jelentkezünk + videó

Most lép a hatóság: így csalnak a boltok az akciókkal

Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

