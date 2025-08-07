Komment – Trump-Putyin találkozó feltételekkel + videó

A tartalomból:
Puskaporos a hangulat Lengyelországban a kormány és az új köztársasági elnök között - a Komment résztvevői megvitatták változhat-e a lengyelek Brüsszelhez és a bevándorláshoz fűződő viszonya, de nem maradhatott el a reménybeli Trump-Putyin találkozó hírének és majdani hatásának megvitatása sem.
Az adás vendégei:
Farkas Vajk az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője
Molnár Zsolt az MSZP országgyűlési képviselője
Megyeri Jonathán rabbi, a Neokohn fő-szerkesztője
Brenner Koloman a Jobbik országgyűlési képviselője
Teljes adás: