Komment – Trump-Putyin találkozó feltételekkel + videó

Puskaporos a hangulat Lengyelországban a kormány és az új köztársasági elnök között - a Komment résztvevői megvitatták változhat-e a lengyelek Brüsszelhez és a bevándorláshoz fűződő viszonya, de nem maradhatott el a reménybeli Trump-Putyin találkozó hírének és majdani hatásának megvitatása sem.

Az adás vendégei:

Farkas Vajk az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője

Molnár Zsolt az MSZP országgyűlési képviselője

Megyeri Jonathán rabbi, a Neokohn fő-szerkesztője

Brenner Koloman a Jobbik országgyűlési képviselője

