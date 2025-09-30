Keresés

Komment – Pert nyert az Index Magyar Péterrel szemben + videó

2025. szeptember 30., kedd 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Pert nyert az Index Magyar Péterrel szemben + videó

A tartalomból:

 Pert nyert az Index Magyar Péterrel szemben, aki ezt sajátos módon sikerként könyvelte el – a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatos kiszivárogtatott dokumentum ügye így a portál javára dőlt el. Mindenesetre Magyar Péter most már a bírói kart is fenyegeti, kérdés, hogy mire jut vele.

Márki-Zay Péter is rúgott egyet a Tisza Párton, szerinte Magyar Péternek nem szabad beszélnie a választásig fontos kérdésekről, mert rengeteg támogatót veszítene.

 

Az adás vendégei:

 Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ

Megyeri Jonatán - rabbi, főszerkesztő Neokohn

Sarkadi-Illyés Csaba - újságíró, Economx

Nagy Attila Tibor - elemző

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

