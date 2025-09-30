Komment – Pert nyert az Index Magyar Péterrel szemben + videó

A tartalomból:
Pert nyert az Index Magyar Péterrel szemben, aki ezt sajátos módon sikerként könyvelte el – a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatos kiszivárogtatott dokumentum ügye így a portál javára dőlt el. Mindenesetre Magyar Péter most már a bírói kart is fenyegeti, kérdés, hogy mire jut vele.
Márki-Zay Péter is rúgott egyet a Tisza Párton, szerinte Magyar Péternek nem szabad beszélnie a választásig fontos kérdésekről, mert rengeteg támogatót veszítene.
Az adás vendégei:
Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
Megyeri Jonatán - rabbi, főszerkesztő Neokohn
Sarkadi-Illyés Csaba - újságíró, Economx
Nagy Attila Tibor - elemző
Teljes adás: