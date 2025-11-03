Komment – Példátlan adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál + videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője

Szakács László, a Szocialisták Demokraták alapítója

Varga Ádám, a Patrióta youtubere

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Ezúttal körülbelül 200 ezer ember adatai szivárogtak ki a Tisza Világ applikáción keresztül - az ügy súlyosságát jelzi, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Orbán Viktor ezért azonnali kivizsgálást rendelte el! Magyar Péter és a Tisza szokás szerint hárít és a kormányra mutogat...