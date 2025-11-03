Keresés

Komment – Példátlan adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál + videó

2025. november 03., hétfő 19:20 | HírTV
vita Tisza Párt Komment adatszivárgási botrány

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • Komment – Példátlan adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál + videó

Vendégeink: 

  • Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője
  • Szakács László, a Szocialisták Demokraták alapítója
  • Varga Ádám, a Patrióta youtubere
  • Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Ezúttal körülbelül 200 ezer ember adatai szivárogtak ki a Tisza Világ applikáción keresztül - az ügy súlyosságát jelzi, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Orbán Viktor ezért azonnali kivizsgálást rendelte el! Magyar Péter és a Tisza szokás szerint hárít és a kormányra mutogat...

 

 

