Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Orbán Viktor ünnepi beszéde

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment – Orbán Viktor ünnepi beszéde stratégiai kiállás a béke mellett + videó

2025. október 23., csütörtök 19:38 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Orbán Viktor ünnepi beszéde stratégiai kiállás a béke mellett + videó

Vendégek:

  • Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1tV fő-szerkesztője
  • Dornfeld László -az Alapjogokért Központ vezető elemzője
  • Árpási Bence - a Népszava újságírója
  • Czuczor Gergely - a budaörsi Fidesz elnöke

Műsorunk első részében az október 23-ai megemlékezésről és a Békemenetről beszélgettünk Vendégeinkkel. Magyar Péter is utcára hívta szimpatizánsait. A számháború már meg is kezdődött: kinek a felvonulásán voltak többen?

Aztán: Elemezzük a kormányfő Kossuth téri ünnepi beszédét.

Végül: Magyar Péter utánozza Orbán Viktort? Szereplőink számos hasonlóságot vélnek felfedezni a Tisza vezér és a miniszterelnök politikai cselekvései és szlogenjei között. Milyen konkrétumokkal támasztják alá vagy cáfolják meg ezeket az észrevételeket? Adásunkból kiderül, tartsanak velünk!

További híreink

Kiderült, mit tesz velünk valójában az óraátállítás, az orvosok sem maradtak csendben

Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

Óriási sikert aratott Curtis és Radics Gigi: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása

NATO-bunker semmisült meg Ukrajnában, a benne tartózkodó tisztekkel együtt

Nézd meg a serpenyőd alját, aztán jöhet ez a trükk

Szánthó Miklós: Orbán Viktor kijelölte a jövő évi választások tétjét

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Női kézilabda: már az új életét tervezi a győriek világklasszis kapusa?

Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

További híreink

Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

A 444 nevetségessé teszi a békét: kinek az érdekében?

ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n! + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó
3
A Békemenet napján üzent Varga Judit
4
Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó
5
A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria
6
Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó
7
Diplomáciai lépést tett a külügyi tárca a feltartóztatott ferencvárosi szurkolók ügyében
8
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! – Orbán Viktor történelmi beszéde + videó
9
A szabadság magányos fáklyája: Amerika a magyar békemisszióról + videó
10
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!