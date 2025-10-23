Komment – Orbán Viktor ünnepi beszéde stratégiai kiállás a béke mellett + videó

Megosztás itt:

Vendégek:

Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1tV fő-szerkesztője

Dornfeld László -az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Árpási Bence - a Népszava újságírója

Czuczor Gergely - a budaörsi Fidesz elnöke

Műsorunk első részében az október 23-ai megemlékezésről és a Békemenetről beszélgettünk Vendégeinkkel. Magyar Péter is utcára hívta szimpatizánsait. A számháború már meg is kezdődött: kinek a felvonulásán voltak többen?

Aztán: Elemezzük a kormányfő Kossuth téri ünnepi beszédét.

Végül: Magyar Péter utánozza Orbán Viktort? Szereplőink számos hasonlóságot vélnek felfedezni a Tisza vezér és a miniszterelnök politikai cselekvései és szlogenjei között. Milyen konkrétumokkal támasztják alá vagy cáfolják meg ezeket az észrevételeket? Adásunkból kiderül, tartsanak velünk!