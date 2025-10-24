Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén - így írt a független, objektív, nem részrehajló Telex a Tisza Párt ünnepi rendezvényéről. Ez pedig csak egy a sok cikk közül - volt miről vitázni!

Az adás vendégei:

Móna Márk - újságíró, Mandiner

Lukács Adorján - elemző

Novák Zoltán - projektvezető, Méltányosság és Igazságosság

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

Teljes adás: