Komment – Nagyobbat durrant a Tisza párt legújabb botránya, mint a volt vezérkari főnök fegyvere valaha is + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Műsorunk elő részében élőben kapcsoltuk tudósítónkat a Szabadság térről, ahol Bayer Zsolt megemlékezést tart Charlie Kirk emlékére a az Egyesült Államok nagykövetsége előtt.

Ruszin- Szendi Romolusznál ma reggel megjelentek a rendőrök, elkobozták a fegyverét, sőt elvették a fegyvertartási engedélyét is. Arról, hogy miért is kellett neki lakossági fórumokra fegyverrel járni, megoszlanak az információk. Erre is reflektáltak vendégeink.

Orbán Viktor Balatonfüreden a kihelyezett frakcióülésen úgy fogalmazott: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része. Arról, hogy az egykulcsos vagy a progresszív adózás-e a megfelelő, eltérő vélemények fogalmazódtak meg a stúdióban.

Az adás vendégei:

Baka F. Zoltán - a Della Podcast szerkesztő-műsorvezetője

Mohácsy István - a Fidelitas elnöke

Varga Etele - szociológus-közgazdász

István Dániel - blogger

Teljes adás: