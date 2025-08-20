Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó

Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó

Magyarország születésnapján minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja a Duna-partra látogatókat + videó

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

A fehérvári kórházban tíz napja fertőző a víz a szülészeten, a nőgyógyászaton, és egyébként több osztályon – így kezdte hergelni híveit Magyar Péter a székesfehérvári kórház dolgozói ellen pár nappal ezelőtt.

Izrael megkezdte a Gázaváros ellen tervezett hadműveletének első lépéseit - jelentette be szerdán Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) katonai szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.