2025. 08. 20. Szerda István napja
Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó

2025. augusztus 20., szerda 19:10 | HírTV
vita elemzés augusztus 20. Komment

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó

A tartalomból: 

  • Mire emlékeztet minket ma, 2025-ben az augusztus 20-a? Jelent-e esetleg mást most, mint korábban? Mint akár csak tavaly jelentett? Az ünnepi Kommentben megbeszéljük, hogy melyik politikus hogyan köszöntötte Magyarországot az államalapítás ünnepén, és mit üzennek ezek nekünk?
  • Aztán kivesézzük Magyar Péter 10 pontját, kiderül, hogy önálló gondolatok vannak benne vagy csak a kormányprogramot mondta fel más szavakkal?
  • Végül kiderítjük, hogy miért “világosodtak meg” hirtelen és álltak be a “mindentszarozók” kórusába a korábban állami pénzeken hízó énekes-zenészek?  

Vendégeink: 

  • Szanyi Tibor, az ISZOMM alapítója
  • Szikra Levente, az Alapajogokért Központ vezető elemzője
  • Varga Etele szociológus-közgazdász
  • Kőházy Ferenc Fankadeli előadó

Teljes adás: 

 

Legfrissebb híreink

Nagyszabású akcióban az izraeli hadsereg

Nagyszabású akcióban az izraeli hadsereg

 Izrael megkezdte a Gázaváros ellen tervezett hadműveletének első lépéseit - jelentette be szerdán Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) katonai szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

