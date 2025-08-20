Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó

A tartalomból:
- Mire emlékeztet minket ma, 2025-ben az augusztus 20-a? Jelent-e esetleg mást most, mint korábban? Mint akár csak tavaly jelentett? Az ünnepi Kommentben megbeszéljük, hogy melyik politikus hogyan köszöntötte Magyarországot az államalapítás ünnepén, és mit üzennek ezek nekünk?
- Aztán kivesézzük Magyar Péter 10 pontját, kiderül, hogy önálló gondolatok vannak benne vagy csak a kormányprogramot mondta fel más szavakkal?
- Végül kiderítjük, hogy miért “világosodtak meg” hirtelen és álltak be a “mindentszarozók” kórusába a korábban állami pénzeken hízó énekes-zenészek?
Vendégeink:
- Szanyi Tibor, az ISZOMM alapítója
- Szikra Levente, az Alapajogokért Központ vezető elemzője
- Varga Etele szociológus-közgazdász
- Kőházy Ferenc Fankadeli előadó
Teljes adás: