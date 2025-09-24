Komment – Minden alapot nélkülöző aljas rágalom + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Műsorunk elő részében a nyilvánosságra kerülő Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatának jelentéséről beszélgettünk. Ennek eredményeiről Tuzson Bence igazságügyi miniszter számolt be a mai napon. Elmondta: sem kiskorú sértett, sem politikusi érintettség nem merült fel.

Magyar Péter a miniszterelnököt ábrázoló kartonfigurával vitatkozott miskolci fórumán, és Orbán Viktor jövendőbeli önmerényletéről fantáziált.

Hadházy Ákos nekiesett a Ferenciek terén található Szent Péter templom egyik papjának, mert harangozni merészelt a tüntetése közben. Vendégeink véleménye még ebben az esetben is eltért.

Az adás vendégei:

Baka F. Zoltán - a Della Podcast szerkesztő-műsorvezetője

Dornfeld László - az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Kukorelly Endre - író

Erdélyi Rezső Krisztián - a Nézőpont Intézet elemzője

Teljes adás: