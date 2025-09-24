Komment – Minden alapot nélkülöző aljas rágalom + videó

A tartalomból:
Műsorunk elő részében a nyilvánosságra kerülő Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatának jelentéséről beszélgettünk. Ennek eredményeiről Tuzson Bence igazságügyi miniszter számolt be a mai napon. Elmondta: sem kiskorú sértett, sem politikusi érintettség nem merült fel.
Magyar Péter a miniszterelnököt ábrázoló kartonfigurával vitatkozott miskolci fórumán, és Orbán Viktor jövendőbeli önmerényletéről fantáziált.
Hadházy Ákos nekiesett a Ferenciek terén található Szent Péter templom egyik papjának, mert harangozni merészelt a tüntetése közben. Vendégeink véleménye még ebben az esetben is eltért.
Az adás vendégei:
Baka F. Zoltán - a Della Podcast szerkesztő-műsorvezetője
Dornfeld László - az Alapjogokért Központ vezető elemzője
Kukorelly Endre - író
Erdélyi Rezső Krisztián - a Nézőpont Intézet elemzője
Teljes adás: