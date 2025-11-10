Komment – Milyen eredményekkel zárult Orbán Viktor és Donald Trump találkozója? + videó

Megosztás itt:

Szankciómentesség egy évre vagy időhatár nélkül? És mit jelent pontosan a pénzügyi védőpajzs, amelyről szó volt Orbán Viktor és Donald Trump között? És hogyan reagált a pénteki találkozóra az ellenzék? A Tisza Párt elnöke már egyenesen IMF hitelt emleget. Máris tisztázzuk a részleteket!

A vendégek:

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője

Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője,

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője és a Megafon tagja

Teljes adás: