Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment – Milyen eredményekkel zárult Orbán Viktor és Donald Trump találkozója? + videó

2025. november 10., hétfő 19:20 | HírTV
vita elemzés Komment

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Ambrus-Jobbágyi Zsófia.

  • Komment – Milyen eredményekkel zárult Orbán Viktor és Donald Trump találkozója? + videó

Szankciómentesség egy évre vagy időhatár nélkül? És mit jelent pontosan a pénzügyi védőpajzs, amelyről szó volt Orbán Viktor és Donald Trump között? És hogyan reagált a pénteki találkozóra az ellenzék? A Tisza Párt elnöke már egyenesen IMF hitelt emleget. Máris tisztázzuk a részleteket!

A vendégek:

  • Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője
  • Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője
  • Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője,
  • Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője és a Megafon tagja

Teljes adás: 

 
 

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Már nem Mészöly Géza a Budafok vezetőedzője

Retró Kispest: múltidéző képek a XIX. kerületből

Bennfentes részletek Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásáról

Ördög Nóra férje szerelmi háromszögről beszélt

Emelt nyugdíj érkezik napokon belül + videó

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Tóth Alex: Mindegy hol vagyok, csak a pályán legyek!

Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot + videó

További híreink

Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot + videó

Az asszony támadója már korábban is követett el bűncselekményeket + videó

Lemondásra szólította fel Pikó Andrást a józsefvárosi Fidesz

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
2
A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó
3
„Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot” + videó
4
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
5
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Újabb nemi erőszakot követtek el afrikai illegális bevándorlók Olaszországban + videó
10
Kismarja választott

Legfrissebb híreink

Radar – Riasztás a nyolckerben + videó

Radar – Riasztás a nyolckerben + videó

 Körülnéztünk mi is, mi a helyzet most a főváros VIII. kerületében. A Riasztás stábja lehetőséget kapott, hogy egy járőrpárost elkísérjen a szolgálata alatt.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

 Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
Komment - Történelmi találkozó Washingtonban  + videó

Komment - Történelmi találkozó Washingtonban  + videó

 A magyar delegáció már Washingtonban van, Donald Trump és Orbán Viktor találkozója azonban nem csak magyar viszonylatban kulcsfontosságú, az Európai Uniós külpolitikára is hatással lehet. Az esemény minden aspektusáról beszélgetünk. Kattintson!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!