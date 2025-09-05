Komment - Márki-Zay Péter ismét nekiment a jobboldali szavazóknak + videó
2025. szeptember 05., péntek 19:00
| Hír TV
Karácsony meg szerint arra kérték, hogy bontsa meg az ellenzéki egységet a forrásokért cserébe. De hogy ez csak szerinte történt-e vagy valójában is, remélhetőleg megfejtik vendégeink. Kattints a videóhoz.
Mai adásunk vendégei:
Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
Szabó László - kommunikációs szakember
Mesterházy Attila - elnök, Szocialisták és Demokraták
Orbán Viktor keményen kiosztotta a Tisza Pártot: a kötcseiek sem értik, miért éppen az ő falujukba visz provokációt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ez csak a kezdet – a Tisza gyűlöletet és erőszakot hozna az egész országra. Mi áll a háttérben? Kattints, és tudd meg.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Veszélyben a patrióták: tegnap brutális támadás érte Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnököt, aki a történtekért egyértelműen a regnáló kormány gyűlöletpolitikáját teszi felelőssé. Eközben itthon Magyar Péter sem pihen, most éppen a kormány kötcsei találkozójának idejére és helyszínére szervez tiszás megmozdulást. A fizikai erőszak sem kizárt.