Komment – Már Magyar Péter is elismeri az adatszivárgás tényét + videó

Egyre agresszívabb a tiszás ellenzék: Aranyosi Péter humorista tudatlannak nevezte, majd agresszívan ellökte Varga Ádám újságírót. A Juhász Péterért szervezett demonstráción ráadásul csakúgy záporoztak a válogatott káromkodások, zúgott a „mocskos Fidesz”, noha a magát felszívó Puzsér Róbertéknek mindössze egy-két ezer embert sikerült összeterelnie. Ereszt az ellenzéki lufi? – Parázs vita a Kommentben!

Komment - Sorkatonaság és a drasztikus csökkentések a Tisza Párt tervében + videó

Tarr Zoltán alelnök megint elszólta magát: a Tisza Párt készen áll drákói intézkedések bevezetésére, ha kormányra kerül. A nyilvánosságra került titkos tervek között szerepel a kórházi ágyszámcsökkentés, iskolabezárások és a kötelező sorkatonaság bevezetése is! Eközben Orbán Viktor nem titkolja felháborodását, és a brüsszeli háborús tervek ellen hirdetett aláírásgyűjtést. Vajon a miniszterelnök a Tisza Párt által leleplezett belső vitára utal, vagy a Fidesz és a Tisza Párt között készülő politikai háború első lövését halljuk? - Komment