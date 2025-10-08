Keresés

Komment – Már Magyar Péter is elismeri az adatszivárgás tényét + videó

2025. október 08., szerda 19:12

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

  • Komment – Már Magyar Péter is elismeri az adatszivárgás tényét + videó

Vendégeink: 

  • Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ
  • Juhász Hajnalka - országgyűlési képviselő, KDNP
  • Ónody-Molnár Dóra - újságíró
  • Kohán Mátyás - rovatvezető-helyettes, Mandiner

A tartalomból: 

Akár Tisza Párt előválasztási folyamatát is saját elképzelései szerint befolyásolhatja Magyar Péter a Tisza Világ appon keresztül - egyre dagad az adatszivárogtatás ügye, amit Magyar Péter végül maga is elismert. De, a mentelmi ügy is tovább borzolja a kedélyeket: Daniel Freund például a magyar ítélkezési folyamatot bírálta.

Teljes adás: 

A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

A belpolitikai válságban Macron egyre nagyobb bajban van

 Marine Le Pen, a francia jobboldal vezetője szerdán bejelentette, hogy megvétóz minden új kormányzati intézkedést. Az AFP hírügynökség szerint ezzel kétségessé tette Sébastien Lecornu miniszterelnök tervét, miszerint egy koalíciós kabinettel oldja meg az ország elmélyülő politikai válságát.

