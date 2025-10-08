Komment – Már Magyar Péter is elismeri az adatszivárgás tényét + videó

Vendégeink:
- Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ
- Juhász Hajnalka - országgyűlési képviselő, KDNP
- Ónody-Molnár Dóra - újságíró
- Kohán Mátyás - rovatvezető-helyettes, Mandiner
A tartalomból:
Akár Tisza Párt előválasztási folyamatát is saját elképzelései szerint befolyásolhatja Magyar Péter a Tisza Világ appon keresztül - egyre dagad az adatszivárogtatás ügye, amit Magyar Péter végül maga is elismert. De, a mentelmi ügy is tovább borzolja a kedélyeket: Daniel Freund például a magyar ítélkezési folyamatot bírálta.
Teljes adás: