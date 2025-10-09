Keresés

Komment – Már hárítja a felelősséget az adatszivárgás miatt a Tisza párt + videó

2025. október 09., csütörtök 19:12 | HírTV
vélemény vita elemzés Komment

Ebben az adásban ismét négy vendéget láttunk vendégül, hogy velük együtt, lendületes és könnyed formában tekintsünk rá a politika legfontosabb történéseire. Az adást Mészáros Nóra vezette.

  • Komment – Már hárítja a felelősséget az adatszivárgás miatt a Tisza párt + videó

Vendégeink: 

  • Baka F. Zoltán, szerkesztő-műsorvezető, Della podcast
  • Filep Dávid, a Patrióta véleményvezére
  • Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója
  • Kovács Balázs Norbert, Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz

Tiszavirág életű Tisza világtól hangos a sajtó. Bár Magyar Péter még az elején tagadott, most már hárítanák a felelősséget az adatszivárgás miatt. De hogyan jutottak el ideáig? Ezzel kezdünk! Aztán: megmenekült Ursula von der Leyen. De mi lesz ezután? Marad-e a bizalom az Európai Bizottság elnökével szemben?

Teljes adás: 

