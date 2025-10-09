Komment – Már hárítja a felelősséget az adatszivárgás miatt a Tisza párt + videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Baka F. Zoltán, szerkesztő-műsorvezető, Della podcast

Filep Dávid, a Patrióta véleményvezére

Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója

Kovács Balázs Norbert, Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Fidesz

Tiszavirág életű Tisza világtól hangos a sajtó. Bár Magyar Péter még az elején tagadott, most már hárítanák a felelősséget az adatszivárgás miatt. De hogyan jutottak el ideáig? Ezzel kezdünk! Aztán: megmenekült Ursula von der Leyen. De mi lesz ezután? Marad-e a bizalom az Európai Bizottság elnökével szemben?

