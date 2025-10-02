Komment – Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen + videó

A tartalomból:
Műsorunk elő részében a dán fővárosban zajló EU-csúcs történéseit vettük számba. Bár az európai vezetők részéről ez egy informális megbeszélés volt, sok döntést befolyásolhat majd az októberi brüsszeli EU-csúcson. A közös védelem és Ukrajna támogatása voltak a főbb témák.
Kiszállt az ügyészség Juhász Péter otthonához, a volt politikusnál bizonyítékokat kerestek. Ez minden bizonnyal azért történt, mert Juhásznak korábban nyilatkozott egy ismeretlen férfi arról a történetről, hogy egy bizonyos Zsolt bácsi gyerekeket molesztált Ózd környékén. Hogy ez mennyire volt adekvát reakció a hatóságok részéről, abban nagyjából megegyezett a jelenlévőknek véleménye. Mit ahogy arról is, hogy az ügy célpontja nem elsősorban Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes.
Az adás vendégei:
dr. Magyar György - ügyvéd
Gajdics Ottó - újságíró
Novák Zoltán - a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Bárány Péter - a Magyar Külügyi Intézet kutatója
Teljes adás: