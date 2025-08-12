Keresés

Komment – Magyar vétó az unióban + videó

2025. augusztus 12., kedd 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

 Megvétózta Orbán Viktor az uniós ukránpárti nyilatkozatot. A miniszterelnök közölte, azért nem írta alá a dokumentumot, mert az nyíltan támogatta Ukrajna uniós tagságát - amit pedig a magyarok egyértelműen elutasítottak a VOKS2025 szavazáson. A balliberális oldal dühödten rontott rá Sulyok Tamásra, miután a köztársasági elnök nyílt levélben fordult a koncerteken, fesztiválokon gyalázkodó politikai rigmusokat skandáló fiatalokhoz - megbeszéltük a részleteket. 

 

Az adás vendégei:

 Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke

Forgács István romaügyi szakértő

Nagy Attila Tibor politikai elemző

Dézsy Zoltán újságíró, producer  

