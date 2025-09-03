Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment – Magyar Péter vergődésre és nyílt provokációra készül Kötcsén + videó

2025. szeptember 03., szerda 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • Komment – Magyar Péter vergődésre és nyílt provokációra készül Kötcsén + videó

A tartalomból:

 Műsorunk elő részében arról beszélgettünk vendégeinkkel, hogy Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja Orbán Viktor szerint: csak a balhé. Kocsis Máté pedig arra mutatott rá, hogy ez az akciója a Tisza-vezérnek egy figyelemelterelés a kiszivárgott adóemelésükről . Szóba került még Tarr Zoltán legfrissebb rövid interjúja, amelyet Bugnyár Zoltán kollégánknak adott. Az alelnök a válaszok elől kitért, de nem cáfolta pártja adóemelési terveit.

Elemeztük azt is, hogy az etyeki beszédben, mik azok a momentumok, amit nem mondhattak el a tiszás politikusok, hiszen, ahogy elhangzott, akkor akár meg is bukhatnak.

Az oroszlányi polgármester a helyi általános iskola tanévnyitóján azzal kapcsolatban fejezte ki örömét, hogy az elsősök között „nincs Mohamed”. Vendégeinknek erről is megvolt a véleményük. 

Az adás vendégei:

Veres Gábor - újságíró

Forgács István - romaügyi szakértő

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Megyeri Jonatán - rabbi, a Neokohn főszerkesztője

Teljes adás:

További híreink

Új arcot kap a Balaton egyik gyöngyszeme

Újabb blöff a Tisza Párttól, a gazdagok megadóztatása ugyanis Európában szinte mindenhol megbukott

Szuper áron kapható ez a Parkside gép, használata megkönnyíti a munkát

Pánikba ejtette a németeket Szoboszlai szárnyalása és Wirtz bukdácsolása

Nehéz hónap vár ezekre a csillagjegyekre! Te is közéjük tartozol?

Amit a zebra sem képes lelegelni...

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Szerdai sportműsor: FTC–Mosonmagyaróvár, Fehérvár–DVSC a női kézilabda NB I-ben

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

További híreink

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
2
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
3
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
4
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
5
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek + videó
6
Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja
7
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
8
Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat
9
Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó
10
Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Komment - Veszélyben a patrióták? Megtámadták Andrej Babist + videó

Komment - Veszélyben a patrióták? Megtámadták Andrej Babist + videó

 Veszélyben a patrióták: tegnap brutális támadás érte Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnököt, aki a történtekért egyértelműen a regnáló kormány gyűlöletpolitikáját teszi felelőssé. Eközben itthon Magyar Péter sem pihen, most éppen a kormány kötcsei találkozójának idejére és helyszínére szervez tiszás megmozdulást. A fizikai erőszak sem kizárt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!