Komment – Magyar Péter vergődésre és nyílt provokációra készül Kötcsén + videó

Műsorunk elő részében arról beszélgettünk vendégeinkkel, hogy Magyar Péter Kötcsére tervezett provokációjának célja Orbán Viktor szerint: csak a balhé. Kocsis Máté pedig arra mutatott rá, hogy ez az akciója a Tisza-vezérnek egy figyelemelterelés a kiszivárgott adóemelésükről . Szóba került még Tarr Zoltán legfrissebb rövid interjúja, amelyet Bugnyár Zoltán kollégánknak adott. Az alelnök a válaszok elől kitért, de nem cáfolta pártja adóemelési terveit.

Elemeztük azt is, hogy az etyeki beszédben, mik azok a momentumok, amit nem mondhattak el a tiszás politikusok, hiszen, ahogy elhangzott, akkor akár meg is bukhatnak.

Az oroszlányi polgármester a helyi általános iskola tanévnyitóján azzal kapcsolatban fejezte ki örömét, hogy az elsősök között „nincs Mohamed”. Vendégeinknek erről is megvolt a véleményük.

Az adás vendégei:

Veres Gábor - újságíró

Forgács István - romaügyi szakértő

Nagy Attila Tibor - politikai elemző

Megyeri Jonatán - rabbi, a Neokohn főszerkesztője

