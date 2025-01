Komment – Magyar Péter pártja ismét csak a nézőtérről kritizálja a politikai játszmát + videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Előválasztásokat követel, de versenyezni már nem mer: Magyar Péter pártja ismét csak a nézőtérről kritizálja a politikai játszmát. Elfogyott volna a szufla?

Brüsszel most már nyíltan avatkozik be a tagállamok belügyeibe: Az EU már nemcsak Magyarországot, hanem Ausztriát is fenyegeti, mert kiáll a saját érdekei mellett

Az adás vendégei:

Farkas Vajk az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője

Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Kacsoh Dániel a Mandiner főszerkesztő-helyettese

Veres Gábor újságíró

