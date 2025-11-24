Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

Megosztás itt:

Rengeteg Tisza-sziget fog a közeljövőben feloszlani, a Tisza pedig rendszerváltást nem, csak kormányváltást hoz - ezeket nem mi mondjuk, hanem olyan, Magyar Péterből kiábrándult hívek, akik mára nem támogatják a Tisza-projektet. A jelöltekre sem szavaznak túl lelkesen a Nemzet Hangja oldalon. Jelenleg hatvan százalék nyilvánított véleményt.

Az adás vendégei:

Juhász Hajnalka - országgyűlési képviselő, KDNP

Szakács László - alapító, Szocialisták és Demokraták

Szabó László - kommunikációs szakember, producer

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

