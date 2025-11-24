Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Komment

Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

2025. november 24., hétfő 19:00 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

A tartalomból:

 Rengeteg Tisza-sziget fog a közeljövőben feloszlani, a Tisza pedig rendszerváltást nem, csak kormányváltást hoz - ezeket nem mi mondjuk, hanem olyan, Magyar Péterből kiábrándult hívek, akik mára nem támogatják a Tisza-projektet. A jelöltekre sem szavaznak túl lelkesen a Nemzet Hangja oldalon. Jelenleg hatvan százalék nyilvánított véleményt.

 

Az adás vendégei:

 Juhász Hajnalka - országgyűlési képviselő, KDNP

Szakács László - alapító, Szocialisták és Demokraták

Szabó László - kommunikációs szakember, producer

Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP

 

Teljes adás:

További híreink

Hamarabb jöhet az idei szezon első hava, mint gondolná

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Gyerekkorunk legédesebb emlékei: felismered ezeket a retró desszerteket?

Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Szoboszlai mélyütése; Marco Rossit ki fogják rúgni a válogatott focista szerint

Orbán Viktor: Alpári az ellenzék stílusa + videó

Orbán Viktor: Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét

Rendszeresen gyalogol és jól érzi magát Benedek Gábor, a legidősebb olimpiai bajnok

Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"

További híreink

Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"

Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó

Szijjártó Péter: A Honvéd egy világmárka + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Azonnali kérdések és válaszok órája volt a parlamentben + videó
2
Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan
3
Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó
4
Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"
5
A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó
6
Nyilvánosságra került Európa 28 pontos tervezete + videó
7
Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó
8
Módosul az amerikai békekoncepció + videó
9
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó
10
Zelenszkij Trumpnak és Európának is köszönetet mondott

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Komment - Elkészült az orosz-amerikai béketerv + videó

Komment - Elkészült az orosz-amerikai béketerv + videó

 28 pontos béketervet hozott nyilvánosságra a brit Telegraph - az erről szóló egyeztetésen az Egyesült Államok és Oroszország képviselői vettek részt, Zelenszkijt és az Európai Uniót viszont nem hívták meg a tárgyalóasztalhoz!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!