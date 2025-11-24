Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

A tartalomból:
Rengeteg Tisza-sziget fog a közeljövőben feloszlani, a Tisza pedig rendszerváltást nem, csak kormányváltást hoz - ezeket nem mi mondjuk, hanem olyan, Magyar Péterből kiábrándult hívek, akik mára nem támogatják a Tisza-projektet. A jelöltekre sem szavaznak túl lelkesen a Nemzet Hangja oldalon. Jelenleg hatvan százalék nyilvánított véleményt.
Az adás vendégei:
Juhász Hajnalka - országgyűlési képviselő, KDNP
Szakács László - alapító, Szocialisták és Demokraták
Szabó László - kommunikációs szakember, producer
Molnár Zsolt - országgyűlési képviselő, MSZP
Teljes adás: