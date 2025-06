Komment – Kulja András alpári stílusban fenyegetőzött az adás szünetében + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

15 millió magyar ember emelte az űrbe Kapu Tibort. És az űrből is jól látszik a főváros csődje, még a mai közgyűlést is el kellett halasztani. Eközben az Európai Unió kitüntette Kulja Andrást, a Tisza Párt EP-képviselőjét (többek között kiemelkedő szakmaiságáért.) Vajon kiemelkedő lehetett-e a szakmaisága, miután az egészségügyről szóló vitát követően (a legelfogultabb reakciók is) csak egálra hozta őt ki Takács Péterrel szemben?

Az adás vendégei:

Szakács László - alelnök, Szocialisták és Demokraták

Sarkadi-Illyés Csaba - Újságíró, Economx

Kovács Balázs Norbert - elnök, VI. kerületi Fidesz

Erdélyi Rezső Krisztián - Elemző, Nézőpont Intézet

Teljes adás: