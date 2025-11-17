Komment – Kollégánkat bántalmazták a Tisza rendezvényén + videó

Vendégeink:
- Lánczi Richárd, az Alfahír és a N1 TV főszerkesztője
- Móna Márk, a Mandiner újságírója
- Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alapítója
- Szabó László kommunikációs szakember, producer
Ma mutatja be Magyar Péter jelen állás szerint potenciális indulóit, akikből majd a végleges, 106 jelölt kirajzolódik - Rost Andrea, Nagy Ervin és Ruszin-Szendi Romulusz is a listán. Aztán: Cseh Katalinék új pártja, a Humanisták fegyvert is küldene Ukrajnába, szerintük Magyarország érdeke, hogy Zelenszkij megnyerje a háborút.
Teljes adás: