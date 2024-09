Komment - Karácsonyéknak ez most megint nem sikerült + videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Ábrahám Róber médiaszemélyiség

Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alapítója

Karsay Ferenc polgármester (Fidesz-KDNP), Budafok

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője

A tartalomból:

Becsengettek az iskolákba országszerte, az első napot viszont közlekedési káosz és a szokásosnál is nagyobb dugók nehezítették. Életbe lépett a mobiltelefonok használatát korlátozó rendelet is az iskolákban. Vajon hatott-e a társadalomra a téma ellenzéki átpolitizálása, vagy a tiltást illetően konszenzus van a szülők között? Bécsben is akadnak problémák az iskolakezdéssel. Az osztrák tanulók közül vannak, akik félelemből csadorban jelennek meg. Vajon hogyan hatott a migráció a mindennapokra azokban a nyugati országokban, ahová tömegesen érkeztek illegális bevándorlók? Lezajlottak hétvégén a németországi tartományi választások, Szászország és Thüringia voksolt: utóbbi tartományban történelmi győzelmet aratott a bevándorlás-ellenes AfD. Vajon mi az oka a párt sosem látott térnyerésének?

Teljes adás: