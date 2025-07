Komment – Három ukrán tisztségviselőt utasítottak ki Magyarországról + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Három ukrán tisztségviselőt tiltott ki Magyarország területéről a magyar kormány, ők azok, akik felelőssé tehetőek a kényszersorozásokért, és Sebestyén József haláláért is. Az ukrán külügyminiszter abszurdnak és megalapozatlannak nevezte a döntést, illetve megtorló intézkedésekkel fenyegette Magyarországot. Aztán, Róka Réka, a Tisza Párt Fejér vármegyei koordinátora a felnőttfilmes világban is hírnevet szerzett - a párt úgy reagált: nem tudnak minden hozzájuk csatlakozó múltjának utána nézni, a hölgy közreműködésére pedig továbbra is számítanak.

Az adás vendégei:

Baka F. Zoltán - szerkesztő-műsorvezető, Della podcast

Lipták Tamás - újságíró, Magyar Jelen

Jeszenszky Zsolt - politikai hobbista

Vincze Emília - újságíró

Teljes adás: