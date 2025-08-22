Komment – Ha nincs Barátság, akkor nincs barátság + videó

Megosztás itt:

Újra megtámadták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, két hét alatt ez volt a harmadik alkalom, hogy károkat okoztak a vezetékben. A Barátság kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia kőolajellátásában: Szijjártó Péter szerint az ukránok így akarják Magyarországot belerángatni a háborúba. Az ügyben végül Donald Trump is megszólalt - megbeszéljük, hogy mit üzent. Aztán egy tanulmány szerint Magyar Péter a nyár eleje óta sokat veszített népszerűségéből, kiderítjük, hogy az augusztus 20-ai ünnepségsorozat használt vagy ártott neki.

Vendégek:

►Hidas Dóra, a Fidelitas országos alelnöke,

►Vincze Emília, újságíró

►Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke

►Baka F. Zoltán, a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője

Teljes adás: