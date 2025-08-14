Komment – Füstbe ment terv a lángoló buszok helyett normális tömegközlekedést működtetni? + videó

A tartalomból:
Műsorunk elő részében a Takács Péter - Magyar Péter vita legfrissebb fejezetét tárgyaltuk vendégeinkkel. Az újabb csörte apropóját az adja, hogy a Tisza vezér ellátogatott a székesfehérvári kórházba. Vajon ez egy újabb kampányhullám, amit meglovagol? Erre keresük a választ.
Két napon belül három budapesti busz gyulladt ki a fővárosban. Felelős egyelőre nincsen, a politikusok pedig egymásra mutogatnak.
A második részben arról is beszéltünk, hogy fordulat van Sebestyén József halálának ügyében: a magyar legfőbb ügyész nyomozást rendelt el emberölés bűntettének gyanúja miatt.
Az Egyesült Államok elnöke, egy visszautasíthatatlan üzleti ajánlatot készül tenni Vlagyimir Putyinnak, hogy rávegye a háború lezárására. vendégeink abban egyetértettek, hogy mindannyian szeretnék már, ha végre béke lenne.
Az adás vendégei:
Vincze Emília - újságíró,
Borgula András - a Gólem Színház művészeti igazgatója,
Kanász-Nagy Máté - független országgyűlési képviselő,
Erdélyi Rezső Krisztián - a Nézőpont Intézet elemzője
Teljes adás: