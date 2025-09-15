Komment - Fordult a kocka: 10 éve Brüsszel támadja Magyarországot a határvédelem miatt, ma Nyugat-Európa forrong a migrációtól + videó
2025. szeptember 15., hétfő 19:10
| Hír TV
Tíz évvel a magyar határzár után, amiért a brüsszeli vezetés támadást indított Orbán Viktor ellen, Nyugat-Európa is szembesül a migrációs válság következményeivel. A nyugati nagyvárosokban százezrek tüntetnek a tömeges bevándorlás okozta helyzet ellen.
Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Őrizetbe vették Charlie Kirk gyilkosát. A konzervatív véleményvezér elleni merénylet kapcsán megszólalt Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő szerint, válaszúthoz érkeztünk, bárki célpont lehet. Erre is reflektálnak Vendégeink.
Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután körülbelül egy tucatnyi orosz drón megsértette az ország légterét. Élesítették a Nato 4-es cikkelyét, miközben az oroszok cáfolják, hogy az ő rakétáik lettek volna. A kérdés, hogy Mit üzen ez?
A köztévé riporterének felakasztására buzdítottak a Tisza Párt hívei a kötcsei pártrendezvényen, és ez csak egy a sok, újságírókat ért attrocitások közül. A Magyar Médiaszövetség élesen elítélte a sajtómunkások elleni uszítást, egyben erősebb rendőri fellépést szorgalmaz.. Brüsszel hallgat, ahogy Magyar Péter is.