Komment - Fordulhat-e a főpolgarmester valasztas aktuális végeredménye? + videó

Nem csak a kampány, a tegnapi önkormányzati és európai parlamenti választás maga is sok izgalmat tartogatott - és még nincs vége ... Ellenzékváltás: csúfos bukása után lemondott Donáth Anna, a Momentum elnöke, a helyére rögtön be is jelentkezett Fekete Győr András...és jönnek a szürke politikai hétköznapok: tudja e tartani pozícióját Magyar Péter pártja, vagy elhasalnak a számára is ismeretlen jelöltjei a különféle testületekben?

Vendégeink:

Juhász Bence - politológus

Mesterházy Attila - alapító, Szocialisták és Demokraták

Kovács Balázs Norbert - elnök, Terézvárosi Fidesz

Lukács Adorján - Roma Értelmiségi Műhely alapítvány

Teljes adás: