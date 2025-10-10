Komment – Folyamatos belső feszültségek a Tisza Pártban  + videó

A tartalomból:
A Nobel díj az Nobel díj, függetlenül a politikai nézetektől. Krasznahorkai László kormánykritikus megnyilvánulásai ellenére Orbán Viktor tisztelettel és elismeréssel nyilvánult meg az íróval kapcsolatban. És ha tisztelet: A tisztelet és szabadság pártjában -sajtóinformációk szerint - Radnai Márkot vennék elő az adatszivárgás ügyében.
Az adás vendégei:
Papp Réka Kinga - műsorvezető, Középidő
Trencséni Dávid - újságíró
Móna Márk - újságíró, Mandiner
Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
Teljes adás: