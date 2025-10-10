Komment – Folyamatos belső feszültségek a Tisza Pártban  + videó

Orbán Viktor: a jó szomszédság érték, a magyarok békét akarnak + videó

Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó

Orbán Viktor: Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása + videó

Olaszországban sem nézik jó szemmel Ilaria Salis ténykedését + videó

Üdv Brüsszelben! Pár sarokra az EU-palotáktól már no-go zóna van + videó

Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

Krasznahorkai László elutasította Orbán Viktor gratulációját a szabadságra hivatkozva. De valóban szabad-e az, aki valaki más ellenében határozza meg magát? Filozofikus elemzés a szabadság valódi természetéről.

Schmidt Adám sportért felelős államtitkár reméli, hogy Milák Kristófnak a 2027-es hazai rendezési világbajnokság és az 50 méteres pillangóúszás olimpiai programba kerülése kellő motiváló erővel bír, hogy teljes erőbedobással felkészüljön ezekre a versenyekre.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.