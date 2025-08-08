Komment - Folyamatos a jobboldal elleni uszítás: az ellenzék turbó fokozatra kapcsolt + videó
2025. augusztus 08., péntek 19:20
| Hír TV
Budapesten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin már akár a jövő héten. A Fox News riportere szerint az oroszok leginkább a magyar fővárost favorizálják a két elnök csúcstalálkozójának helyszínéül. Mindenesetre a helyszín egyelőre ugyanúgy kérdéses, ahogy az esemény kimenetele is.
Mai vendégeink:
Nagy Attila Tibor - politikai elemző
Varga Etele - szociológus-közgazdász
Jeszenszky Zsolt - politikai hobbista
Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki "megrendelte" a miniszterelnök megölését - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.
Ursula von der Leyen szerint Izraelnek felül kell vizsgálnia a gázai hadművelet meghosszabbításáról szóló döntését. Az Európai Bizottság elnöke egyúttal sürgette a Hamászt az izraeli túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutására az övezetbe.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Feljelentést tett Lánczi Tamás Fleck Zoltán ügyében! Az ELTE-n tanító jogász a Tisza Párt rendezvényen úgy fogalmazott: nem kormányváltás kell, hanem forradalom, majd hozzátette, nyomást kell gyakorolni a köztársasági elnökre, zsarolással és fenyegetéssel.