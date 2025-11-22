Komment extra – Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el + videó

Vendégeink:
- Csuhaj Ildikó - vezető szerkesztő, M5
- Zárug Péter Farkas - politológus, egyetemi docens
- Szikra Levente - vezető elemző, Alapjogokért Központ
- Szirmay Dávid - főszerkesztő-helyettes, Blikk
A tartalomból:
- A Brit Telegraph által nyilvánosságra hozott, 28 pontból álló béketerv a fókuszban, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői dolgoztak ki a háború lezárására.
- A terv lényege, hogy Ukrajnának jelentős katonai és politikai korlátozásokat, valamint területi engedményeket kellene elfogadnia a békéért cserébe.
- Brüsszel elutasítóan reagált, míg a magyar miniszterelnök üdvözölte.
- A tervezet szerint Ukrajna alkotmányában rögzítené, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, amit az elemzők szerint Oroszország alapvető biztonsági feltételének tart.
- Szijjártó Péter külügyminiszter korrupciós botrányok miatti kritikája ellenére Brüsszel továbbra is 100 milliárd eurós csomagról, több fegyverről és új szankciókról tárgyal. Az EU vezetői másodlagos tárgyalófélnek számítanak a Trump–Putyin tengelyen.
- A Tisza Párt jelöltjeinek kommunikációja gyenge lábakon állt, késések és hibák jellemezték
- A Fidesz frakcióvezetője a hibákat a választókkal szembeni tiszteletlenségnek és a jelöltek felkészületlenségének minősíti, példaként említve Boda Timea eseteit.
Teljes adás: