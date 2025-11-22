Keresés

Komment extra – Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el + videó

2025. november 22., szombat 18:45 | HírTV

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Ambrus-Jobbágyi Zsófia.

  • Komment extra – Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el + videó

Vendégeink:

  • Csuhaj Ildikó - vezető szerkesztő, M5
  • Zárug Péter Farkas - politológus, egyetemi docens
  • Szikra Levente - vezető elemző, Alapjogokért Központ
  • Szirmay Dávid - főszerkesztő-helyettes, Blikk

A tartalomból:

  • A Brit Telegraph által nyilvánosságra hozott, 28 pontból álló béketerv a fókuszban, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői dolgoztak ki a háború lezárására.
  • A terv lényege, hogy Ukrajnának jelentős katonai és politikai korlátozásokat, valamint területi engedményeket kellene elfogadnia a békéért cserébe.
  • Brüsszel elutasítóan reagált, míg a magyar miniszterelnök üdvözölte.
  • A tervezet szerint Ukrajna alkotmányában rögzítené, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, amit az elemzők szerint Oroszország alapvető biztonsági feltételének tart.
  • Szijjártó Péter külügyminiszter korrupciós botrányok miatti kritikája ellenére Brüsszel továbbra is 100 milliárd eurós csomagról, több fegyverről és új szankciókról tárgyal. Az EU vezetői másodlagos tárgyalófélnek számítanak a Trump–Putyin tengelyen.
  • A Tisza Párt jelöltjeinek kommunikációja gyenge lábakon állt, késések és hibák jellemezték
  • A Fidesz frakcióvezetője a hibákat a választókkal szembeni tiszteletlenségnek és a jelöltek felkészületlenségének minősíti, példaként említve Boda Timea eseteit.

Teljes adás: 

 

 

 
 
 
 

